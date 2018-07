Pedulla’: “L’Inter in settimana chiuderà un altro colpo. Si tratta di…”

Pedulla’: “L’Inter è pronta a chiudere un altro colpo”

L’Inter è davvero scatenata sul mercato, come riferito anche da Alfredo Pedulla’ ai microfoni di Sportitalia, visto che sarebbe vicina a chiudere un altro colpo.

Si tratterebbe del sesto, visto che sono arrivati già De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano, anche se questa volta si tratterebbe di un affare differente.

Ausilio infatti sta operando in tandem con il Cagliai per portare in Italia il giovane attaccante argentino Nico Gonzales, che è una giovane promessa di cui si parla un gran bene,

Il ragazzo andrebbe al Cagliari per una stagione, dove potrà crescere alla corte di Maran ed abituarsi al calcio italiano.

Le parole

“Nico Gonzalez in sinergia tra Inter e Cagliari, la trattativa procede spedita.

L’attaccante classe 1998 di proprietà dell’Argentinos Juniors ha scelto i nerazzurri per il futuro, ma gradisce la destinazione Cagliari.

E questo passaggio conforta molto il club sardo che aveva chiesto rassicurazioni in tal senso. Operazione da dieci milioni, settimana prossima incontro per chiudere.

Un colpo di spessore da affidare a Maran per la consacrazione in Italia, con l’Inter in sinergia”.

L’Inter potrebbe inoltre ottenere dal Cagliari una prelazione per l’eventuale futuro acquisto di Barella: se il Cagliari deciderà di cederlo dovrà parlare in primis con l’Inter.