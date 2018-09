Parole pesanti dell’ex manager degli Spurs: “L’Inter è mediocre, se sono…”

Le’ex Spurs non le manda a dire all’Inter

Tim Sherwood, ex allenatore del Tottenham, ha avuto parole molto dure per l’Inter di Luciano Spalletti.

Le parole di Sherwood

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanto fosse senza grinta l’Inter, voglio dire quanto erano mediocri?

“Il 15 ° posto in Serie A ha una sua motivazione e pensavo che il Tottenham Avesse vinto, dopo la prima marcatura ho pensato fosse tutto perfetto”.

“Ma Mauro Icardi li ha fatti uscire dalla “prigione” con uno splendido tiro al volo e poi hanno segnato ancora, un altro gol di testa, che sembra essere il tallone d’Achille”.

“È la prima volta che vedo Poch (Pochettino) brontolare al Tottenham.”

“Nel complesso ci sono stati molti aspetti positivi in ​​questa partita e penso che non vedranno l’ora di affrontare i nerazzurri a Wembley. Sono in quindicesima posizione in campionato per un motivo, perché sono mediocri”.

Fonte: Talk Sport

https://twitter.com/luca_leoni1/status/1039190298860113925?s=19