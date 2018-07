Dopo anni incredibili parole sul gol di Muntari! “Colpa di…”

Tagliavento torna sul gol di Muntari

A distanza di anni arrivano le prime parole sul gol di Muntari. Svelati alcuni retroscena clamorosi sulla vicenda di cinque anni fa.

L’azione più discussa degli ultimi anni in Serie A, il gol di Muntari. Dopo anni Tagliavento, arbitro di quel Milan – Juventus, svela alcuni incredibili retroscena sulla vicenda. Per anni, infatti, si è parlato di chi avesse la colpa di non aver visto la palla varcare completamente la linea, ora ci sono le risposte.

Tagliavento, nuovo club manager della Ternana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo passato da arbitro, del suo futuro al club umbro ed è tornato, anche, sulla vicenda più chiacchierata della sua carriera. Quel famoso gol negato ai rossoneri, l’anno del primo scudetto della Juventus sotto Antonio Conte.

Le parole di Tagliavento sul gol di Muntari

“Il gol di Muntari? Sembra un secolo fa, perché oggi quella situazione sarebbe risolta in un secondo. Avevo la sensazione che il pallone avesse varcato del tutto la linea, se vedete le immagini ho già il braccio a indicare il centrocampo.”

“Serviva l’ok dell’assistente che era nella posizione migliore, mentre io era al limite dell’area.Era concentrato sul fuorigioco e si perse il gol, mi disse che Buffon aveva parato sulla linea. Peccato.”