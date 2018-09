Parma, D’Aversa punta su un recupero per affrontare l’Inter

Loading...

Parma: c’è un titolare inamovibile

Il Parma inizia gli allenamenti per preparare al meglio la prossima gara contro l’Inter, in programma sabato alle ore 15.00. Peppe D’Aversa tenta di recuperare il fantasista, scuola Roma, Amato Ciciretti. L’ex Benevento è ancora alle prese con un fastidioso infortunio ma potrebbe comparire almeno in panchina.

La colonna portante della squadra è Simone Iacoponi, difensore centrale scuola Empoli,protagonista di un’ottima stagione con rendimenti costanti in Serie B. Il calciatore dovrebbe fare coppia con l’esperto portoghese Bruno Alves.

I crociati per infastidire i nerazzurri punteranno su un tridente dinamico, composto da Gervinho, Di Gaudio e Roberto Inglese. Si monitora anche l’ex Inter, Biabiany che potrebbe avere più di uno stimolo in questo match. Il calciatore francese insidia l’ex Carpi, al momento ancora in vantaggio nelle gerarchie.

Anche Federico Di Marco desidererebbe essere del match ma, in questo periodo, l’allenatore punta sull’esperienza di Massimo Gobbi, autore di una gran partita contro la Juventus di Cristiano Ronaldo.