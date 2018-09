Parma, alcune pedine fondamentali continuano ad allenarsi a parte

Il report dell’allenamento del Parma

Il Parma di D’aversa ha completato quest’oggi l’ultimo allenamento a porte aperte prima del match di sabato contro l’Inter.

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa la squadra ha svolto lavori di riscaldamento tecnico seguiti da un’esercitazione tattica sulla fase difensiva. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta.

Federico Dimarco ha lavorato con il gruppo. Lavoro con i compagni anche per Francisco Sierralta, rientrato dagli impegni con la sua Nazionale. Amato Ciciretti ha svolto una parte del lavoro con il gruppo, proseguendo con un lavoro personalizzato. Terapie alternate a lavoro personalizzato per Jonathan Biabiany e Alberto Grassi. Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo Scozzarella hanno eseguito un lavoro personalizzato.

Domani, venerdì 14 settembre, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14.00, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.

Fonte: Parma