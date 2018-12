(Inter News) Vecino critico con i compagni della difesa

(Inter News) Vecino rammaricato

(Inter News) Oltre a Nainggolan, anche Matia Vecino ha riassaporato il campo a Verona dopo diverse settimane di assenza. Lo ha fatto con caparbietà ma anche poca lucidità, senza riuscire ad incidere per chiudere una gara che doveva essere vinta necessariamente.Nel post partita l’uruguaiano ha parlato ai microfoni di Inter TV, accennando ad una velata critica ai compagni della difesa in occasione del gol di Pellissier.

“Abbiamo creato diverse occasioni per raddoppiare dopo la rete di Perisic, spiace molto perdere due punti in questo modo. Non siamo stati in grado di chiudere la partita e sul loro gol avremmo potuto fare meglio. Le mie condizioni fisiche? Sto abbastanza bene, ho bisogno di giocare per recuperare la migliore forma. Con quale modulo preferisco giocare? Schierato come mezzala posso spingermi di più in avanti, non è un problema e sono a disposizione del tecnico”

Fonte Inter TV