Pallone Serie A 19/20 | Ecco come dovrebbe apparire (FOTO)

Pallone Serie A 19/20, ecco la nuova sfera

Pallone Serie A 19/20 – Il sito Footballbootslism ha rivelato quale sarà il prossimo pallone a marchio Nike della prossima stagione, Nike Strike Ball 19/20. La foto raffigura, in particolare, la prossima sfera che verrà utilizzata nella Liga Spagnola. Come di consueto il design per ogni campionato sarà invariato. A cambiare sarà solamente il colore, differente per ogni competizione. Con ogni probabilità il futuro “strumento del mestiere” della Serie A avrà queste sembianze, con colori diversi.

Il pallone della prossima stagione, Nike Strike Ball 19/20

