Pagelle Tottenham Inter: sconfitta giusta e non da grande squadra. I peggiori sono…

Pagelle Tottenham Inter: primo match point per raggiungere gli ottavi

Pagelle Tottenham Inter: Wembley è il primo matchpoint dei nerazzurri per poter strappare il pass verso gli ottavi di finale. Gli Spurs si schierano con una formazione diversa rispetto all’ultima volta. Uno dei più temibili è Alli, uno dei grandi assenti della gara di andata. I nerazzurri ripropongono Nainggolan, Perisic, Vecino rimasti fuori contro il Frosinone, come del resto Icardi.

Pagelle Tottenham Inter

Handanovic 6: non può nulla sul gol ma non viene impegnato più di tanto.

D’Ambrosio 5,5: si dimostra più in forma rispetto alle ultime uscite. Contiene bene le sfuriate avversarie ma è il tandem con Politano a funzionare.

Skriniar 6: annulla Kane costringendolo spesso ad uscire. Nei duelli anche lui è molto attento.

De Vrij 6,5: nei duelli è veramente incredibile. In fase di impostazione si sostituisce ai centrocampisti troppo pressati.

Asamoah 5,5: sbaglia due appoggi nel primo tempo che innescano due contropiedi incredibili e che vengono sventati. In generale però è tutta la squadra poco avvezza a controllare il gioco abbassandosi troppo.

Brozovic 6: ancora a fine primo tempo è primo per chilometri percorsi. Non un buon segnale perché singifica che oggi l’Inter non gestisce la gara, ma la subisce. Si conferma top per interventi difensivi.

Vecino 5: sacrificio enorme anche il suo ma non è semplice contro una squadra abituata ad altri ritmi. Perde lucidità nei soliti ultimi trenta metri. A questi livelli diventa un problema sempre più evidente.

Politano 5: isolato e poco cercato. È merito degli Spurs ma anche lui stasera è costretto a stringere e a rincorrere troppe volte verso la sua porta.

Nainggolan 4,5: gara ampiamente sotto le sue possibilità. Non solo fisicamente, ma anche tatticamente e tecnicamente. Spalletti lo toglie prima che finisca il primo tempo e viene fatto sapere che dipenda da un problema muscolare. Valero garantisce maggiore pulizia e possesso, ma meno vigore.

Perisic 5: inizia male e soprattutto in fase di proposizione. Niente da dire sulla fase difensiva. La gara forse, per l’approccio si presta meglio alle sue caratteristiche.

Icardi 5: partita sporca. Corre tantissimo e cerca di dare una mano alla sua squadra on assoluta apnea. Quando deve essere lucido però, non riesce a essere incisivo.

Spalletti 4,5: la mentalità vincente non ha avuto seguito rispetto alla gara scorsa. Troppo prudente e troppo poco coraggio per meritarsi subito in questa partita la qualificazione. Sconfitta giusta, ma i demeriti sono più dell’Inter.