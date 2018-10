Pagelle Spal Inter: di nuovo vittoria, ma ancora bocciati

Pagelle Spal Inter: la vera champions si gioca a Ferrara. Vietato sbagliare

Pagelle Spal Inter: a Ferrara con il solito turn over che per alcuni è un vero e proprio esame di maturità. Keita finalmente in campo, come del resto anche Vrsaljko dopo l’infortunio subito in gara con la sua nazionale. Il ritmo del campionato è alto e le prime hanno vinto tutte. I nerazzurri devono quindi cercare di rimanere in scia. Di fronte però avrà una squadra motivata e molto ostica. Servirà molta qualità per aprire la densità dei padroni di casa.

Pagelle Spal Inter

Handanovic 6,5 : nel primo tempo prende tutto. Rischia su qualche rinvio con i piedi ma è la situazione a dettare le condizioni. Non avrebbe potuto fare diversamente.

Vrsaljko 6: una buona notizia. Un terzino di spinta che cerca il fondo. Suo l’assist per il gol di Icardi. Conduce una gara comunque prudente. Carattere da limare.

Skriniar 6,5: un muro come sempre. Si prende anche responsabilità importanti in impostazione.

Miranda 5,5 :ingenuo sul rigore che provoca, atterrando Felipe. Dorme anche sul pareggio di Paloschi.

Asamoah 6,5: molto importante il suo contributo. Giocatore esperto che con carattere aiuta l’Inter sempre.

Vecino 6: la presenza fisica e la corsa sono importanti, ma a questi ritmi e con il pressing forsennato, servirebbe più personalità nella giocata verso avanti.

Valero 6,5: tecnicamente è indiscutibile. Non ha la corsa di Brozovic, ma sopperisce al meglio per dettare i tempi di gioco. Entra Lautaro nel momento in cui c’è bisogno di allargare la difesa avversaria.

Keita 6: corre bene soprattutto in fase di pressing e guadagna importanti falli subito dopo. A destra è depotenziata la sua prestazione. Esce con un errore incredibile sotto porta. Poca tranquillità.

Nainggolan 6: come dice Spalletti, si tratta di un tuttocampista. Finalmente la condizione è accettabile e corre su tutto il fronte avanzato e arretrato.

Perisic 5,5: rispetto alle ultime gare la prestazione è migliorata. Ancora però non è incisivo rispetto a come ci si aspetterebbe. Nel secondo tempo svanisce e non aiuta nemmeno in fase difensiva. Si accende dal nulla per uno splendido assist per Icardi.

Icardi 7: movimenti da centravanti vero soprattutto per far palleggiare la squadra. Sale l’Intesa con Nainggolan. Entrambi i gol sono di bellissima fattura.

Spalletti 6,5: tutti sulla corda. Tutti utili a una causa comune. La partita nel primo tempo si mette male soprattutto a centrocampo. Nella ripresa però recupera con tutti i cambi al momento giusto e al punto giusto. Gestione alla fine che ha premiato il rischio di mantenere Vrsaljko ammonito. Deve recuperare Keita, troppo poco tranquillo.