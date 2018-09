Pagelle Sampdoria Inter: il Var è il protagonista di questa gara

Pagelle Sampdoria Inter: Trasferta insidiosa quella di Marassi. Non sarà la stessa gara della scorsa stagione

Pagelle Sampdoria Inter: dopo il Tottenham subito una sfida importante e di altissimo livello. Marassi è un stadio molto coinvolgente e il momento dei blucerchiati è particolarmente positivo sia in termini di punteggio che in quello delle prestazioni. Giampaolo è un maestro tattico e le due lezioni ricevute nella scorsa stagione saranno servite sicuramente per migliorare la situazione. I nerazzurri devono cavalcare l’entusiasmo del successo in Champions, ma ci vorrà ordine e concentrazione per contenere Quagliarella e compagni. Turn over anche stavolte prevedibile per i nerazzurri con Candreva e Miranda titolari.

Handanovic 6: prima frazione di gioco praticamente impegnato per interventi poco pericolosi. La rovesciata di Quagliarella dopo pochi minuti è comunque il segnale che la Samp voleva partire forte.

D’Ambrosio 5.5: recuperato per la sfida esterna, si vede paradossalmente meglio in fase di proprosizione. Corre senza palla e libera dalla pressione Politano. In fase di palleggio però non è uno sbocco sicuro. Solo appoggi semplici.

Skriniar 6.5: Un muro costante. La samp ha qualità sopratutto per vie centrali lasciando spazi sugli esterni. Non sbaglia quasi nulla salvo concedere qualcosa a QUagliarella che trova spazio anche per meriti.

Miranda 6: riceve un’ammonizione generosa. Molto attento anche lui nelle chiusure. Più marcatore rispetto a De Vrij, meno regista rispetto all’olandese. Il brasiliano garantisce maggiore copertura, ma meno capacità di far uscire pulita la palla da dietro.

Asamoah 6.5: anche lui spesso coinvolto nella manovra. Visto il poco spazio al centro, è lui il maggiore sfogo della manovra nerazzurra. Diagonali e quantità in fase difensiva impeccabili.

Brozovic : inizia non benissimo ma i meriti sono anche degli avversari che con un ritmo forsennato chiudono linee di passaggio in maniera molto efficiente.

Vecino 6: La sua predisposizione al colpo di testa diventa uno schema tattico. In area di rigore è lui a mettersi di fianco a Icardi come una seconda punta.

Politano 6 : nello stretto è veramente impressionante. Palla al piede dimostra disinvoltura e padronanza di mezzi tecnici non comuni. Unico a crea imprevedibilità alla manovra. Perisic dal 60. Il vantaggio che crea è dato dal fatto di avere sempre due uomini addosso. Produce solo cross dal fondo. Forse ciò che gli chiede il tecnico visto che la manovra si sviluppa solo in quel modo.

Nainggolan 5.5: molto assente nella prima frazione. Il gol annullato è frutto di un fuorigioco considerato attivo sul calcio di punizione. Un guizzo che comunque denota come sia quella la sua mattonella e come Spalletti gli abbia cucito addosso il giusto ruolo. Nel secondo tempo cala fisicamente e sparisce dal vivo del gioco.

Candreva 6 : mai realmente pericoloso. I cross dal suo lato continunano ad arrivare ma servirebbe una variante tattica per sorprendere gli avversari. il Palo nel secondo tempo avviene a seguito di una conclusione cercata ma ancora una volta con esito sfortunato. meglio sulla fascia destra rispetto che a sinistra. Keita dal 70. Messo a destra viene depotenziato rispettoa quanto potrebbe fare sulla fascia opposta.

Icardi 6: Si accende sui cross ma partecipa poco all’azione. Il suo rendimento è costante con palle giocabili in area ma è raro vederlo aprire la difesa per favorire l’inserimento di altri compagni. Almeno sulle palle alte non è più solo visto che Vecino si stabilisce spesso accanto a lui sui traversoni dal fondo.

Spalletti 6: La formazione messa in campo risente anche di scelte obbligate oltre che dettata da logiche di turn over. Gestisce bene i cambi ma il gioco continua a svilupparsi solo sulle fasce cercando cross dal fondo. Politano è stato l’unico a inserirsi in mezzo al campo e a dare un brio diverso alla manovra. Il palleggio della Samp è difficile da neutralizzare ma la difesa regge bene. L’attacco deficita di idee. Non è mancato il carattere e di questo gli va dato atto.