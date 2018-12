Pagelle Roma Inter: risultato giusto, ma ad equilibrare è stato…

Pagelle Roma Inter: partita dalle premesse scoppiettanti e dai tanti incroci

Pagelle Roma Inter: l’olimpico è la tana degli uomini di Di Francesco. I giallorossi pur essendo decimati dagli infortuni, hanno a disposizione una rosa giovane e dai grandi valori tecnici. Tanti gli incroci tra ex come Zaniolo, Santon e Juan Jesus da un lato, Spalletti dall’altro.

Handanovic 6,5 : la parata sul calcio di punizione didi Kolarov è fantastica. Si fa trovare sempre pronto tra i pali. Buona anche la fase di impostazione e di uscita dal pressing avversario.

D’Ambrosio 6,5: assist bello sul primo gol e in generale lavora a memoria su movimenti precisi su tutto il binario.

De Vrij 6: soffre più del solito Schick soprattutto quando esce dall’area e palla al piede. Fondamentale per il supporto nella fase di impostazione.

Skriniar 6,5: come sempre attentissimo su ogni pallone e sull’avversario. Nei duelli è sempre la stessa solita garanzia. Migliora il feeling con De Vrij e la manovra ne risente benissimo.

Asamoah 6: non può tenere nell’uno contro uno Under però conduce una buona gara nel complesso. Sbaglia pochissimo in fase di palleggio.

Joao Mario 6: prova di quantità e di qualità. Sa gestire bene la palla in momenti critici ma, pecca sempre sulla conclusione. Gara tatticamente molto importante.

Brozovic 6: nella ripresa si prende in mano il centrocampo con maggiore grinta. Peccato per il rigore procurato alla Roma per un movimento innaturale.

Valero 5,5: finché può dà tutto ma è meno lucido rispetto al solito. Scala benissimo nel primo tempo creando vuoti a centrocampo e aiutando ad aprire il gioco.

Keita 6,5: il suo gol dà respiro alla sua squadra. Si muove bene su tutto il fronte sia con che senza palla. Non prende bene la sostituzione nella ripresa. Spalletti lo vede meno dedito al sacrificio perché Under punta sempre Asamoah.

Icardi 6,5: sacrifica se stesso per tutta la gara e trova un gran gol su calcio d’angolo.

Perisic 4,5 : molte chiacchiere ultimamente e pochi fatti. Prestazione deludente la sua.

Spalletti 5,5: la partita va come deve andare e la qualità messa in campo è tutta quella che ha disposizione. Non rinuncia a Perisic o almeno lo fa troppo tardi e in maniera inspiegabile. La partita finisce in parità con il Var che avrebbe potuto anche sancire la vittoria dei giallorossi. Con la Roma rimaneggiata andavano presi i tre punti. Buttati via una vittoria che sarebbe stata importantissima.