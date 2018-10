Pagelle Psv Inter: 6 punti, ma delude ancora lui…

Pagelle Psv Inter: seconda di Champions su un campo più difficile di quanto si pensi

Pagelle Psv Inter: la trasferta olandese è ricca di incertezze tranne che per un dato. Questo campo è imbattuto da luglio 2017. Un dato tutt’altro che trascurabile e che sottolinea come in questo girone non esistano gare dall’esito scontato. Formazione tipo per entrambi con poche sorprese.

Handanovic 7: primo tempo inoperoso. Nella ripresa la situazione muta e fa un miracolo su una rovesciata.

D’Ambrosio 6: inizia male. Lozano in velocità è di un altro livello. Lo costringe all’ammonizione che il nerazzurro riceve giustamente. Si gestisce nella ripresa proprio per via della sanzione.

Skriniar 6,5: fisicamente e tecnicamente molto presente e attento.

De Vrij 7: una sicurezza sia come marcatore che come regista. Gestisce con personalità dell

Asamoah 6,5: punto fermo come se giocasse nell’Inter da sempre. Soffre anche lui Lozano

Vecino 6: regge benissimo l’urto della ffisicità olandese, ma il passaggio lucido sui trenta metri non è per lui. Per questo prende poca

Brozovic 6,5: come sempre tutto passa dai suoi piedi. La manovra è lenta, ma per movimenti scontati dei compagni.

Politano 7: prima fonte di gioco in fase offensiva. I centrocampisti lo cercano sempre. In situazioni di stallo, le sue accelerazioni spostano gli equilibri tra reparti.

Nainggolan 6,5: gioca una gara molto tattica e si prende gli spazi giusti. Il gol è l’esempio perfetto del concetto espresso.

Perisic 5: un fantasma. Le sue prestazioni non sono minimamente all’altezza del suo nome e di ciò che serva all’Inter.

Icardi 7: sfortunato in alcune occasioni, sul gol del pareggio si avventa come un avvoltoio e la ribattuta è un assist perfetto per Nainggolan.

Spalletti 6,5: non fa calcoli e prepara una gara per andare a vincere. Bene Finalmente approccio mentale e finalmente si vede una dimensione consona all’Inter. Combatte, non molla mai e finalmente segna.