Pagelle Juventus Inter: Gagliardini spreca, ma il peggiore non è lui (TS)

Pagelle Juventus Inter – Tuttosport assegna una valanga di 5 ai nerazzurri, dopo la sconfitta di ieri sera allo Stadium contro la Juve. Ecco i voti del quotidiano torinese.

Pagelle Juventus Inter secondo Tuttosport

HANDANOVIC 5.5 Zittisce Dybala, poi rischia la pennichella fino alla testata di Chiellini. Resta incollato alla linea sul gol di Mandzukic: errore grave.

VRSALJKO 5 L’Inter balla parecchio lungo il suo binario ed è lì che prende forma la rete che spacca il match.

SKRINIAR 6 Lo scontro con Ronaldo a braccia larghe è da fisicati d’alta qualità. Para e risponde, alla fine dei conti.

MIRANDA 5 Dybala gli prende il tempo, ma più in generale soffre sulle palle alte e stecca in fase di impostazione. Il pallone scotta troppo: spazzare in tribuna è una cattiva idea?

ASAMOAH 5 L’ex bianconero si fa buggerare da Cancelo, poi si dedica al controllo del territorio. Mandzukic, però, lo sovrasta crudelmente.

GAGLIARDINI 5 Ci si aspettava la garra di Vecino, lui entra in scena con coraggio. Ma davanti a Szczesny spreca il gol dell’anno: palo pieno e rimpianti. Keita (25′ st) 5.5 Vivace lo è, cascante pure.

BROZOVIC 6.5 Si difende bene nei tamponamenti con Dybala, è miracoloso su Bentancur. Bilancio: 86 palloni giocati e 75 andati a buon fine, niente male.

JOAO MARIO 6 Una buona chiusura in avvio, altri discreti interventi con generosità. Lautaro Martinez (32′ st) ng.

POLITANO 6.5 Sul pezzo, soprattutto nella doppietta “controllo e cross” che spalanca all’Inter la migliore occasione. Esce, ma non aveva fatto male. Borja Valero (13′ st) 5.5 Entra per compattare il fortino: tiene la posizione, piuttosto.

ICARDI 5 Nei duelli con Chiellini ha la peggio, così decide di allargarsi pur sapendo che da lì non fa neanche il solletico ai corazzieri juventini. Male male, per una volta.

PERISIC 5 Il risveglio alla mezz’ora grazie a un destro dopo aver cozzato con Icardi. Altro sul taccuino? Inezie.

ALL. SPALLETTI 5.5 In pochi avrebbero puntato su Miranda, Vrsaljko e Gagliardini titolari. La scelta fa discutere, come l’uscita di Politano.

