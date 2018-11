Pagelle Inter Genoa | Politano e Gaglia super, il peggiore sempre lui

Pagelle Inter Genoa | Le pagelle: il migliore è Politano

Pagelle Inter Genoa | I nerazzurri alla seconda con il 4-3-3 vincono ancora ed esprimono un bel gioco, dando continuità a quanto visto lunedì contro la Lazio. Nuova partita da titolare per Joao Mario, che non fa rimpiangere Spalletti della scelta fatta. Si rivedono anche Dalbert e Gagiardini. E’ quest’ultimo a sbloccare la gara e portare in avanti la sua squadra.

Le pagelle

Handanovic 6 : Praticamente mai chiamato in causa nel primo tempo, ma nei rari interventi di cui si rende protagonista appare più incerto del solito. Nella prima frazione tocca male un pallone che sfila davanti la riga di porta. Impeccabile nel secondo tempo.

D’Ambrosio 5,5: commette un’ingenuità nel primo tempo che gli costa il giallo dopo appena 7 minuti di gioco. L’errore condiziona la sua prestazione, che diventa incerta. In fase offensiva non si vede praticamente mai.

Skriniar 6,5: Muro invalicabile della difesa nerazzurra. Tiene a bada le incursioni degli avversar. Sembra aver trovato in De Vrij il compagno di reparto ideale.

De Vrij 6,5: Autentico leader della difesa. Preciso ed impeccabile in ogni intervento, e nel primo tempo si rende anche pericoloso su un calcio d’angolo in fase offensiva.

Dalbert 5,5: Passo indietro rispetto all’ultima partita giocata da titolare dove era apparso più sicuro. Oggi appare timido in fase di spinta, in fase difensiva compie qualche buona chiusura.

Brozovic 7: Cresce di partita in partita. Prestazione davvero straripante da centrocampista totale. Beneficia del cambio di modulo, potendo contare sull’appoggio di due compagni di reparto. Difende, corre, imposta ma soprattutto tocca un’infinità di palloni e ogni azione passa per i suoi piedi.

Gagliardini 7,5: Due reti e una grande gara, fatta di giocate di qualità e quantità. In un paio di occasioni sfiora addirittura il tris. In generale il nuovo modulo che lo riporta nella posizione di mezzala (che rivestiva nell’Atalanta) gli consente di inserirsi ed essere pericoloso.

Joao Mario 7: Altra buonissima prestazione per il centrocampista portoghese che riscuote anche gli applausi del pubblico presente. Si toglie poi la soddisfazione di segnare anche il gol del 4 a 0 e fa l’assist per il 5 a 0 di Nainggolan. Se continua così ed il suo recupero si dovesse confermare potrebbe essere l’arma in più per l’Inter di Spalletti.

Politano 7,5: Straripante sulla trequarti. Salta l’uomo, si accentra e crea imprevedibilità. Il prototipo dell’esterno che vuole Spalletti. Giocatore imprescindibile (non a caso l’unico ad aver sempre giocato). Segna il gol del 2 a 0 e nel secondo tempo esce tra gli applausi.

Perisic 5: Come accade spesso resta fuori dal gioco. A tratti sembra non essere neanche in campo. Sbaglia quasi ogni pallone.Ci si aspetta molto molto di più.(Borja Valero 6: entra e contribuisce con le suo geometrie ad amministrare la gara, in più realizza qualche ottima chiusura).

Lautaro 5,5: Ci mette grinta e tanta voglia. Fa a sportellate con i difensori avversari e lotta su ogni pallone, ma non riesce ad essere incisivo.

Nainggolan 6,5: Entra per testare la tenuta fisica ma riesce addirittura a segnare il gol del 5 a 0.