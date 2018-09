Pagelle Inter Cagliari: in una bella serata una sola nota negativa. Ecco quale…

Pagelle Inter Cagliari: inedito 11 ma forse più idoneo contro questo avversario

Pagelle Inter Cagliari: formazione inedita per la gara contro i rossoblu. Gli impegni ravvicinati costringono infatti l’allenatore a fare delle scelte per poter gestire al meglio tutti gli eventi. Ciò non significa snobbare l’impegno casalingo contro una squadra che ha in Pavoletti un forte centravanti e in Barella uno dei prospetti più importanti del calcio italiano. Martinez quindi viene preferito a Icardi e il centrocampo stavolta è messo nelle mani di Valero e Gagliardini.

Pagelle Inter Cagliari

Handanovic 6: Primo tempo praticamente da spettatore non pagante, tranne che per un’uscita su cui salva ma anche subisce un fallo da parte di Pavoletti. Sul gol subito di mano non avrebbe potuto fare nulla di più. Clean sheet.

D’Ambrosio 6 : inizia male soprattutto perchè le due punte cagliaritane pressano a uomo i mediani nerazzurri. sono quindi le fasce a essere soprattutto sollecitate nell’uscita della palla dalla difesa. SI rimette in carreggiata con affondi e proprosizioni sulla fascia per aiutare Politano nella fase offensiva.

De Vrij 6: Con la solita calma e personalità gestisce bene il campo e il suo diretto avversario. Molti piedi passano dai suoi piedi ma il modulo a quattro, come nella scorsa partita, lo mette meno a suo agio per impostare.

Miranda 5.5: Come marcatore è indiscutibile, ma proprio nel momento in cui deve prendere l’iniziativa in fase di possesso, dà no pochi pensieri ai suoi compagni e ai numerosi tifosi lì presenti.

Dalbert 6.5:entra bene in gara. Ha gamba e si vede che il lavoro atletico è fatto bene. Il gol nasce da una sa iniziativa sulla fascia sinistra.

Gagliardini 5.5: purtroppo è sempre lontano dall’essere quel giocatore di personalità che si era intravisto all’inizio. La cura sarebbe giocare, ma in una squadra come l’Inter c’è poco tempo per aspettare chiunque.

Valero 6:è lui il regista di questa serata. La pulizia dei passaggi è sempre di alto livello. La differenza però è nell’iniziativa e nel voler dare quella personalità necessaria per dettare i tempi di questa squadra. Vecino dal 80′.

Politano 6.5 :Nell’Uno contro uno supera praticamente sempre il suo avversario. Cambia fascia e svaria molto,ma è comunque una spina nel fianco dei ragazzi di Maran. Il gol è straordinario. Lo cerca più volte durante a gara e finalmente lo trova. UN premio al merito e al sacrificio di un ragazzo dalle grandi potenzialità

Nainggolan 6: ancora spento e poco incisivo. Si libera bene sulla fascia su un suggerimento spettacolare di Lautaro ma per il resto conduce una gara più di quantità che di qualità: auella che servirebbe per chiudere con buon esito alcune situazioni.

Candreva 5:la corsa continua a essere un suo punto forte. A campo aperto non è facile tenerlo. Peccato dal punto di vista tecnico perchè avrebbe potuto concludere su suggerimento di Martinez oltre che uno spiovente dal nulla finito tra le braccia di Cragno. Sbaglia ancora davanti al portiere. Perisic dal 69. Entra bene come atteggiamento e prova due volte a tirare in porta con violenza.

Martinez 6.5 : Vera sopresa della serata. Al primo cross di Dalbert infila in rete con personalità e movimento da grande attaccante. Forse è meno uomo d’area ma il suo movimento giova a tutta la squadra.

Spalletti 6.5 : La fiducia per i nuovi è necessaria per affrontare al meglio gli impegni ravvicinati. Alcuni non ripagano altri invece si dimostrano pronti per poter dire la loro in questa Inter. I cambi arrivano nel ruolo e nel momento giusto.