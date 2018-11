Pagelle Atalanta Inter: prova di maturità non superata. Il peggiore questa volta è lui…

Pagelle Atalanta Inter: partita che vale più della Champions? Forse si ed ecco i motivi

Pagelle Atalanta Inter: questa gara vale più della Champions? In un certo senso può essere molto importante. I campi come questo sono assolutamente di vitale importanza per centrare l’obiettivo stagionale, ovvero, rientrare tra le prime quattro in classifica. Spalletti, su un campo molto pesante, la mette sul fisico. Condizioni climatiche proibitive per il palleggio che potrebbero favorire la corsa degli avversari. Scelta coraggiosa, ma pur sempre la scelta di chi da un anno e mezzo a questa parte non ha mai avuto paura di prendersi delle responsabilità.

Pagelle Atalanta Inter

Handanovic 6.5: miracoloso in più occasioni, tiene i piedi la squadra. Il primo tempo sarebbe tranquillamente potuto finire 4 a 0 per l’Atalanta. Si butta con coraggio sul pallone evitando in maniera incredibile di farla finire in rete.

D’ambrosio 4.5: ci mette la forza fisica, ovvero la qualità che più lo esalta. Nel primo tempo però tutte le palle più pericolose arrivano dalla sua fascia. In fase di spinta è assolutamente nullo. Contro una squadra come l’Atalanta non è possibile pensare di stare dietro senza approfittare deglispazi lasciati. Sbaglia spesso anche negli interventi difensivi.

Skriniar 5: Forte come sempre, ma le sue qualità risaltano meno per una questione che riguarda tutto il reparto. Il secondo Gol è anche colpa sua perchè marca malissimo l’area di rigore.

Miranda 5 : assieme a Handanovic salva il risultato più volte nel primo tempo. Il problema nasce però dai continui e ripetuti duelli a cui si deve sottoporre per via di un centrocampo che oggi fa acqua da tute le parti.

Asamoah 4.5: una brutta partita la sua. Spesso viene messo in mezzo e sbaglia scelte sia in fase di possesso che non. Un passo indietro in una gara che era di fondamentale importanza, non ce lo si aspettava da lui.

Gagliardini 5: mette fisico, mette corsa ma forse come mezzala risulta essere un po’ fuori posto. Non ha quello spunto necessario e nemmeno quella qualità che servirebbe er gestire situazioni critiche con la palla tra i piedi.

Brozovic 5.5: ha speso tanto già contro il Barcellona e sembra più appannato del solito. Il movimento però attorno a lui è fatto male e non così intensamente come servirebbe contro avversari così fisici.

Vecino 4.5: deve dare consistenza ma il palleggio non è proprio la sua materia migliore. gli spazi sono stretti e la condizione degli uomini di Gasperini è maggiore. Sostituito con Valero per la qualità che sarebbe servita.

Politano 5: prova a rientrare sul sinistro ma non riesce mai a superare il diretto avversario. Da alcune palle perse nascono dei contropiedi sanguinosi. Viene giustamente sostituito perchè va in difficoltà anche in fase di copertura con D’Ambrosio.

Icardi 5: assente per tutta la gara. segna su rigore ottenuto più per demerito dell’Atalanta. Perde il suo avversario sul terzo gol dell’Atalanta.

Perisic 5: oggi non va nemmeno in fase difensiva. Mette però in area le palle più pericolose del’Inter. Paradossalmente nella peggiore partita dell’Inter, lui il suo cerca di farlo e risulta essere meno biasimabile. Corre sulla fascia senza mai entrare nel campo, ovvero, l’unico punto in cui bisognava cercare di scardinare l’Atalanta.

Spalletti 4.5: Sbaglia la formazione questa volta. UN centrocampo fisico senza alcuna capacità di costruzione. Vinvcere i duelli era d’obbligo ma l’Atlanta la mette sulla corsa piuttosto che sui contrasti. Non legge bene la partita a gara in corso e quando ci prova, emergono le lacune a centrocampo che non sono state colmate. A gennaio urge prendere un uomo di personalità e qualità per poter raggiungere con serenità il quarto posto, in attesa dell’eventuale qualificazione agli ottavi di champions. La mette sul fisico non avendo i mezzi per farlo dopo questo turno così stancante. Ecco perchè serve cercare qualità.