Inter News: Lo staff di Ausilio a Parigi per De Jong

(Inter News) Secondo il Corriere dello Sport, collaboratori di Ausilio ieri erano in trasferta di lavoro all’estero, in Francia per la precisione. A Parigi si trovavano di fronte la Francia campione del mondo e l’Olanda del nuovo corso, della ricostruzione avviata da Koeman dopo l’esclusione dal mondiale russo.

Gli inviati nerazzurri avevano un solo compito: riportare al DS su Frankie De Jong, il centrocampista classe ’97 dell’Ajax. La sintesi di quello che gli uomini di Ausilio possono aver scritto sui loro taccuini sta in una frase della Gazzetta dello Sport “Questa Olanda sta imparando a girare intorno a un talento come Frankie de Jong, 21 anni, centrocampista dell’Ajax dal dribbling fulminante che stasera ha fatto intravedere di che pasta è fatto.”

Partita impressionante

Il ragazzo olandese ha giocato una partita sorprendente, visto il livello degli avversari che aveva di fronte: personalità da vendere, coraggio di un veterano, precisione in ogni movimento e in ogni fase del gioco, uno spettacolo nello spettacolo.

Ovviamente gli inviati di Corso Vittorio Emanuele non saranno stati soli sulle tribune francesi, il Barcellona segue il talento olandese da tempo. Ausilio da ieri sera ha due certezze: che per trattare con l’Ajax occorreranno cifre considerevoli, diciamo 50 milioni, e che se davvero vuole il ragazzo a Milano deve anticipare la concorrenza.

Le premesse ci sono tutte. Con il ritorno in Champions l’appeal dei colori nerazzurri torna a far breccia nelle mire dei giocatori, anche di quelli che fino a pochi mesi snobbavano questa ipotesi.

Il DS nerazzurro dovrà lavorare con intelligenza e riservatezza. I fari spenti sono il modo migliore per fare affari, anche in questo momento di mercato chiuso. Se De Jong si convincerà che la sua crescita può proseguire anche lontano dalla natia Olanda, Ausilio e l’Inter dovranno essere pronti a proporre al ragazzo il progetto più convincente ed all’Ajax l’offerta vincente. Altre strade non ve ne sono.

Fonte Corriere dello Sport