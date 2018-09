Oggi a Milano Lautaro Martinez, ecco quando rientrano i Nazionali

Atteso a Milano Lautaro Martinez, Icardi invece tornerà a due giorni dal Parma

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione legata ai Nazionali nerazzurri, che continuano il giro del mondo tra amichevoli e partite ufficiali: il primo a rientrare sarà Lautaro Martinez.

“Ieri a Nairobi, in Kenya, è arrivata la sconfitta (1-0) del Ghana di Kwadwo Asamoah in un match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Il jolly di Spalletti, che tornava in nazionale dopo un esilio volontario di 4 anni, è andato in panchina ed è entrato al posto di Opare solamente al 74’, quando il Ghana era già indietro di un gol.

Negli Stati Uniti, Mauro Icardi è rimasto in panchina venerdì notte nell’amichevole vinta 3-0 dall’Argentina contro il Guatemala a Los Angeles. Il ct Lionel Scaloni, d’accordo con l’Inter, ha risparmiato il capitano nerazzurro, che potrebbe invece giocare martedì sera a East Rutherford, nel New Jersey, contro la Colombia, per poi tornare a Milano (dove oggi è atteso Lautaro Martinez, rimasto fuori dalle amichevoli per un problema al polpaccio). Novanta minuti in campo per Matias Vecino a Houston: il centrocampista dell’Uruguay ha giocato tutta l’amichevole vinta contro il Messico 4-1″.

Fonte: GDS

Quanto rientreranno i nerazzurri: Lautaro è atteso oggi

Vecino ha già concluso i suoi impegni giocando 90′ contro il Messico. Skriniar, De Vrij, Asamoah e Keità già da lunedì potrebbero tornare a disposizione di Luciano Spalletti.

Gli ultimi ad arrivare saranno Gagliardini (11 settembre), i 3 croati (12 settembre) e Icardi, appena 2 giorni prima del match contro il Parma.