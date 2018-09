Occhio a Parma e Tottenham: i precedenti richiedono concentrazione

Due vittorie a testa in quattro gare tra Inter e Tottenham, col Parma occhio a non pareggiare

Gli uomini di Spalletti dopo la sosta per le Nazionali sfideranno il Parma, in campionato, e il Tottenham nella prima di Champions. Se quella contro i ducali è una gara che i nerazzurri non possono sbagliare, con il Tottenham ci vorranno gambe e testa, la classica partita perfetta. Tornando con la mente agli anni passati, i precedenti tra i nerazzurri e gli inglesi non sorridono di certo ai primi. Inter e Tottenham si sono incrociati soltanto quattro volte tra Champions ed Europa League. Il primo nella stagione 2010/2011 nella fase a girone di Champions. Sulla panchina sedeva Benitez, all’andata vinsero i nerazzurri 4-3 ma al ritorno gli inglese si imposero con un sonoro 3-1. Situazione inversa, invece, tre anni più tardi. Era l’era, non felicissima, di Stramaccioni e lo scenario era l’Europa League. L’andata finì 3 a 0 per gli Spurs, mentre al ritorno i nerazzurri vinsero 4-1 ma non riuscirono a qualificarsi per la fase successiva. Due vittorie a testa, e dopo quattro anni con allenatori e giocatori diversi le due squadre sono pronte a giocarsi la vittoria in quel di San Siro il prossimo 18 settembre. I precedenti con il Parma, invece, sorridono ai nerazzurri dove i ducali a San Siro si sono imposti soltanto una volta ma conquistando due pareggi nelle ultime due sfide prima del fallimento della società gialloblù.