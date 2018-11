Nuovo San Siro come il MetLife Stadium di New York? (TS)

Il nuovo San Siro come il MetLife Stadium di New York ? Questa una delle idee, stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttosport, che nell’edizione di oggi affronta la questione dell’ammodernamento della Scala del Calcio.

Nuovo San Siro, il modello è il MetLife Stadium di New York?

“Un altro riferimento – scrive Tuttosport – è il MetLife Stadium di New York (ex Giants Stadium), utilizzato dai New York Giants e New York Jets di football americano, unico caso nella NFL americana. Dimensioni simili a San Siro: tre anelli e 82.566 spettatori. Lo stadio si colora di verde per i Jets e di azzurro per i Giants. E’ quello di cui hanno bisogno Inter e Milan per condividere lo stadio personalizzandolo. In uno dei progetti elaborati per la doppia accoglienza di San Siro è previsto anche un doppio maxi-ingresso sui lati opposti dello stadio (in corrispondenza delle curve) per le partite casalinghe dell’Inter e per quelle del Milan, in modo da caratterizzare più possibile l’afflusso con colori e caratteristiche del club di appartenenza”.

via: fcinternews

fonte: tuttosport