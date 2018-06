Inter: Altri due grandi sponsor cinesi in arrivo, le cifre sono straordinarie

Inter: altri sponsor in arrivo dalla Cina

(Inter Suning) Il sito FcInter1908 riporta notizie sugli ultimi accordi commerciali sottoscritti dalla società di Corso Vittorio Emanuele.

“L’Inter, nelle ultime settimane, ha ufficializzato gli accordi con due sponsor cinesi: Fullshare e Lvmama (Donkey Mother nella versione inglese). Il primo è diventato Official Education Partner di Fc Internazionale, il secondo è diventato oggi Official China Travelling Partner della società nerazzurra.”

Secondo il sito, gli importi annunciati dall’Inter ai suoi investitori…sono particolarmente remunerativi per la società. 10,5 milioni di euro affluiranno nelle casse nerazzurre in quest’anno, bonus compresi. Il valore complessivo dei due accordi che andranno in scadenza il 30 giugno 2010 ammonta complessivamente a 43,3 milioni di euro (bonus esclusi).

Prosegue la corsa al vertice

“Prosegue senza sosta, quindi, la scalata nerazzurra alla top 10 mondiale per quanto riguarda il fatturato, con l’Inter che conta di superare quota 300 milioni già in questa stagione. E con la Champions League finalmente in tasca, il bilancio nerazzurro non potrà che crescere a dismisura. E un grosso contributo continua ad arrivare dagli sponsor provenienti dalla Cina, dove il marchio Inter sta letteralmente spopolando.”

L’importanza di avere alle spalle un gruppo come Suning si manifesta soprattutto in queste occasioni. Il lavoro di Mr.Zhang Jindong ed il suo staff dirigenziale è sotto gli occhi di tutti e sta restituendo all’Inter la tranquillità economica necessaria per tornare ai vertici insieme ai club più titolati.

Si è più volte sottolineato su queste pagine come sia importante per i club sganciarsi per quanto possibile dalla dipendenza economica dai diritti televisivi. Nella serie A italiana questa voce rappresenta infatti l’elemento da cui affluisce la maggior parte dei ricavi, facendo delle televisioni, in qualche modo, gli azionisti di maggioranza dei club. La necessità di trovare ricavi di natura extra-sportiva è l’unica strada che può permettere ai club italiani di riportarsi in linea con le maggiori potenze calcistiche europee. L’Inter di Suning ha ben chiaro questo principio e lo sta dimostrando con i fatti.

Fonte : FC Inter 1908

(Inter Suning)