Nuno Gomes a difesa di Joao Mario: screditati i tifosi dell’Inter

Loading...

Nuno Gomes, ex attaccante della Fiorentina, difende a spada tratta il connazionale Joao Mario. Parole che spiazzano i tifosi interisti.

Tra portoghesi ci si intende. La nazionale di CR7, in passato, ha annoverato tra le proprie fila giocatori come Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Nuno Gomes, etc. Vi chiederete: cosa c’entrano con l’Inter attuale? Proprio Nuno è intervenuto, di recente, sulle vicende interiste e sulla questione Joao Mario.

Nuno Gomes spazza via le critiche e sta dalla parte di Joao Mario: “È un fuoriclasse. In Italia non lo avete capito”.

A La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Fiorentina, Nuno Gomes, si schiera apertamente dalla parte di Joao Mario, il giocatore più bersagliato dai tifosi dell’Inter: “In Italia non lo avete capito. I tifosi l’hanno caricato di troppe pressioni, ma lui è un fuoriclasse. Ha una classe superiore agli altri e piedi meravigliosi. Ha solo bisogno di giocare e sentire la fiducia dell’ambiente per rendere al meglio”.