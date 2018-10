Notte in ospedale per il calciatore dopo il malore: gli aggiornamenti

Paura per il centrocampista del Liverpool

Attimi di paura nel match di ieri sera tra Napoli e Liverpool dopo il malore del centrocampista Naby Keita. Il calciatore è stato costretto ad uscire dal campo per un forte dolore alla schiena. Il ragazzo si era accasciato a terra ma non aveva mai perso conoscenza. Lamentava, però, forti addominali all’ altezza della zona cardiaca. Per questo motivo, i medici hanno deciso di ricoverarlo presso il Cardarelli di Napoli.

Gli esami successivi hanno escluso la presenza di patologie in corso. Il Liverpool ha informato sul proprio profilo ufficiale che Naby Keita verrà presto dimesso.

Il comunicato riportato anche da “Sky Sport”:

“Il Liverpool conferma che Naby Keita sta bene dopo essere stato ricoverato in ospedale per controlli precauzionali nel corso del primo tempo della partita contro il Napoli. Sono state verificate anche le condizioni della sua schiena. Tornerà dall’Italia questa mattina. La squadra è rimasta a Napoli dopo la partita e rientra in Inghilterra oggi, senza nessuna modifica del programma originale. Non è esclusa la presenza di Keita nella partita di Premier League di domenica contro il Manchester City”.