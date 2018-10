Non solo Nainggolan, contro il Barca altri due titolarissimi a rischio

Inter in emergenza verso Barcellona

L’Inter esce vittoriosa dal derby ma con le ossa rotte.Dopo soltanto 20 minuti,Radja Nainggolan è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un brutto intervento di Biglia. Luciano Spalletti, a fine match, ha confermato la gravità dell’infortunio.

Si prospetta una forte distorsione alla caviglia, anche se ci saranno conferme dopo gli esami strumentali. Il belga salterà sicuramente la partita di Champions contro il Barcellona e anche la prossima di campionato contro la Lazio.

Pessime notizie anche per quanto riguarda i due croati. Marcelo Brozovic ha giocato tutto il secondo tempo con una fasciatura al quadricipite. Ivan Perisic ha lasciato il campo nel 60′ per un affaticamento alla coscia. Per entrambi si tratta di un trauma muscolare. Nelle prossime ore si sapranno ulteriori aggiornamenti. I nerazzurri festeggiano la vittoria contro il Milan con più di una preoccupazione.