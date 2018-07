Non c’è pace per il Milan! La voce choc arriva dalla Francia

Milan, la notizia riportata dal quotidiano Le Parisien

Un’annata da dimenticare per il Milan, sia dal punto di vista sportivo che societario. Un mercato milionario, gli arrivi di Bonucci, Rodriguez, Kessie, André Silva, Kalinic e Calhanoglu per riportare il Milan in alto.

Milioni spesi per conquistare solamente la qualificazione all’Europa League 2018/2019. Una qualificazione tolta ai rossoneri da parte dell’Uefa, per non aver rispettato i paletti del Fair Play Finanziario.

Bonucci verso l’addio

Una situazione in casa Milan difficile, soprattutto dopo l’esclusione dall’Europa League 2018/2019. La società rossonera, con molta probabilità, dovrà cedere qualche giocatore.

Dalla Francia rimbalza la notizia che Bonucci sarebbe molto vicino al Psg. Il difensore azzurro, arrivato a Milano nella stagione 2017/2018, potrebbe lasciare i rossoneri dopo solo un anno.

La notizia è stata riportata dal quotidiano francese ‘Le Parisien’. Bonucci avrebbe già accettato il trasferimento in Francia, convinto da Buffon. Il difensore rossonero, dopo i rumors di mercato che l’hanno accostato a Manchester United e Real Madrid, potrebbe giocare nel club di Parigi. L’ex portiere della Juventus dovrebbe chiudere in settimana il suo passaggio al club francese.