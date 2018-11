Nike Barcellona, ecco la maglia celebrativa per i 20 anni, quella dell’Inter…

Nike Barcellona, maglia già in vendita

Nike Barcellona – La prima divisa celebrativa dei 20 anni di sponsorizzazione ad essere stata realizzata è quella dei catalani. Infatti, secondo quanto riportato da Footy Headlines, la casacca sarebbe già in vendita in alcuni store americani, di seguito la foto.

Buone notizie dunque per i collezionisti, come già anticipato in questo articolo (clicca qui), potranno acquistare la maglia celebrativa della propria squadra in entrambe le versioni da 86 e 141 euro.

Come scritto qualche mese fa, (tre gli articoli a riguardo per approfondire l’argomento: “Nike e Inter 20 anni insieme” e “Inter e Nike pronte a lanciare una nuova divisa per i 20 anni” e “In anteprima il nuovo logo per i 20 anni di sponsorship”), anche i nerazzurri sarebbero in procinto di lanciare la divisa celebrativa per i 20 anni di sponsorship con il brand statunitense. La data di uscita sarebbe prevista a gennaio 2019. Ancora non si hanno notizie a riguardo, soprattutto non è certo il fatto che possa trattarsi di un maschio simile a quello dei catalani.

Fonte: Footy Headlines

Grazie a: Rupertgraphic