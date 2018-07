Un altro argentino per l’Inter. Nico Gonzàlez chiama i nerazzurri

L’Inter punta su Nico Gonzàlez

Nico Gonzàlez ha parlato su TuttoMercatoWeb. L’ultimo obiettivo dell’Inter chiama i nerazzurri, attenzione ai prossimi giorni.

Il mercato dell’Inter non si ferma più. I nerazzurri tornano a puntare sull’Argentina dopo aver acquistato Lautaro Martìnez. Il nome del prossimo obiettivo è Nico Gonzàlez. Autore della promozione dell’Argentina Juniors nella Primera Divisiòn argentina.

Il giocatore, ora, è seguito dall’Inter che prova ad acquisire l’argentino assieme al Cagliari così da garantirgli un ruolo da titolare già dai suoi inizi in Serie A.

Le parole di Nico Gonzàlez sull’interesse dell’Inter

Gonzalez, quanto manca per vederla in Italia? “Ancora non c’è niente di concreto, non voglio mettere fretta a nessuno, ma è ovvio che mi piacerebbe tantissimo giocare in Italia. Sarebbe davvero bello. Uno dei miei sogni da bambino è sempre stato infatti quello di giocare in un campionato top in Europa”.

A puntare su di lei non sarebbe certo una squadra qualunque, bensì una delle regine di questo mercato: l’Inter, in sinergia – pare – col Cagliari. “L’Inter è un altro sogno. Non mi sarei mai immaginato che una squadra così prestigiosa potesse interessarsi a me. Parliamo di uno dei club più importanti d’Italia, mi vengono i brividi se mi immagino con la maglia nerazzurra addosso”.

Nico Gonzàlez parla delle sue caratteristiche

Parliamo invece delle sue caratteristiche. Molti in Argentina la paragonano a Di Maria e Dybala… “In tanti mi dicono che assomiglio a Di Maria, è vero. Ho sempre ammirato le sue qualità ispirandomi alle sue giocate. E il nostro ruolo fino a poco fa era lo stesso. Ho giocato tanti anni da esterno sinistro, ma ultimamente il mister mi ha impiegato da 9 e mi sono comunque trovato bene. Anche così, El Fideo resta uno dei miei idoli”.

Da 9 Nico Gonzalez cosa è in grado di fare? “In questa nuova posizione posso sfruttare bene le mie caratteristiche, sono bravo ad attaccare la profondità coi miei movimenti. In ogni caso, il ruolo non è importante più di tanto, sono felice quando gioco e cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra”.