News mercato: Eriksen, giustiziere dei nerazzurri

(News mercato ) Di sicuro i tifosi interisti lo ammirano per le sue qualità tecniche ma di certo non non si può dire che sia molto amato da chi ama l’Inter. Christian Eriksen è stato protagonista micidiale sia a San Siro che a Wembley. Un vero e proprio incubo che ha permesso con i suoi due gol prima di sperare e poi di riacciuffare una qualificazione che per il Tottenham sembrava compromessa.

Il sito spagnolo Marca parla di lui come il designato per l’eredità pesantissima di Luka Modric. Il Real avrebbe già deciso in tal senso, le qualità del danese sono emerse in maniera dirompente negli ultimi mesi e questo avrebbe convinto Florentino Perez a scegliere il 26enne centrocampista del Tottenham.

Con un solo scoglio da superare: gli Spurs hanno fatto il prezzo di Eriksen, 250 milioni di euro, non proprio pizza e fichi, cifra che potrebbe far traballare anche le certezze dei madrileni.

Qualcuno è convinto che alla fine il Tottenham si accontenterebbe di una cifra anche notevolmente inferiore? Chi la pensasse così commetterebbe grande errore. Chi vuole vada a rivedersi l’atteggiamento dei londinesi quando si trattò di cedere Bale sempre al Real Madrid. 100 milioni fu il prezzo deciso e 100 milioni la Real casa spagnola fu costretta a scucire per portare a casa il gallese. Insomma a Londra sarà anche tempo di Brexit ma per far uscire dal Tottenham i pezzi migliori occorre la grana, tanta grana.

Fonte Marca