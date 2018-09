Nazionale, Mancini su un ex nerazzurro: ” Uno bravo deve giocare..”

Nazionale: il messaggio di Mancini

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa delle ultime convocazioni valide per il Torneo Nations League. Scelte che hanno anche sorpreso come ad esempio le chiamate di Zaniolo e Pellegri.

Il tecnico ex Zenit ha parlato anche dell’attuale situazione che affligge il Campionato italiano. Le difficoltà sono evidenti e mancano calciatori di alto livello. Per questo è arrivato un invito diretto ai club:

“Mai da noi è stato così basso l’utilizzo degli italiani, e allora dobbiamo inventarci qualcosa. E per questo faccio un certo tipo di convocazioni”

Perché credo – continua – che ci siano italiani molto bravi, sicuramente più bravi di tanti stranieri che giocano al posto loro”

Zaniolo

Tanti complimenti sono arrivati per Zaniolo, ex centrocampista dell’Intertrasferitosi alla Roma nell’affare che ha portato Radja Nainggolan in nerazzurro. Queste le parole:

“Dico che ha doti importanti, ha fatto molto bene nell’Europeo Under 19, e a 19 anni uno bravo deve giocare. In passato parecchi suoi coetanei erano già nel calcio dei grandi, e così deve essere oggi. Come accade all’estero fra l’altro.