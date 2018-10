Nazionale, la pazza idea di Mancini dopo l’ennesimo infortunio

L’Italia con questo assetto

L’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare l’Ucraina nel match di domani alle 20.45. Gli azzurri sono chiamati a vincere ma sopratutto a convincere. Non è iniziata nel migliore dei modi la preparazione a Coverciano, considerati i tanti infortuni. Dopo i forfait di Patrick Cutrone, ALessio Romagnoli e Danilo D’Ambrosio, in mattinata è rientrato a casa anche Simone Zaza per un problema al polpaccio.

Roberto Mancini sarà senza punte di peso, escluso Ciro Immobile, ma avrebbe pensato di proporre un attacco leggero e dinamico. Federico Chiesa, Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne nel tridente offensivo con gli ultimi due pronti a scambiarsi il ruolo da centrale a match in corso. Lo juventino è apprezzato soprattutto per la duttilità in campo. Può giocare da trequartista, mezzala, esterno seconda punta e, nelle Giovanili della Fiorentina, veniva utilizzato proprio da terminale offensivo. A centrocampo dovrebbe avvenire l’ennesimo debutto con il cagliaritano Nicolò Barella.

La formazione

ITALIA: (4-3-3) DONNNARUMMA, BIRAGHI, BONUCCI, CHIELLINI, FLORENZI, JORGIHNO, VERRATTI, BARELLA, INSIGNE, BERNARDESCHI, CHIESA