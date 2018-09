Nazionale, la formazione di Mancini prende forma: il nerazzurro titolare

Mancini orientato verso questi undici

Roberto Mancini continua gli allenamenti, a Coverciano, in vista del debutto dell’Italia contro la Polonia, in programma venerdì 7 settembre. Tanti stimoli e altrettanta determinazione per il nuovo Torneo targato National League.

L’ex tecnico dell’Inter, come ha già annunciato in conferenza, vorrebbe che gli italiani giocassero di più nei rispettivi club di appartenenza. Il calcio italiano è in difficoltà ma la nuova formazione azzurra sarà composta da giovani. Secondo Sport-Mediaset, dovrebbero essere questi undici a comporre il 4-3-3.

ITALIA: DONNARUMMA, CRISCITO ( EMERSON), CHIELLINI, BONUCCI, ZAPPACOSTA, JORGIMHO, PELLEGRINI, GAGLIARDINI ( BERNARDESCHI), INSIGNE, BELOTTI ( BALOTELLI), BERNARDESCHI.

SI prospetta una novità per quanto riguarda l’esterno offensivo della Juventus che potrebbe essere riproposto anche da mezzala. L’ex viola possiede notevoli capacità tecniche ed una zona centrale potrebbe garantire più sostegno alla squadra.