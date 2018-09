Nations League | Skriniar verso una maglia da titolare, De Vrij rischia…

Nations League, le probabili formazioni

La seconda giornata di Nations League non sorride al centrale olandese dell’Inter, Stefan De Vrij, dato che con ogni probabilità non sarà titolare. In dubbio anche Skrinar, anche se con non dovrebbe essere regolarmente in campo oggi alle 15.00 contro l’Ucraina di Sheva.

Probabili formazioni Francia Olanda

Francia (4-3-1-2): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kanté, Matuidi; Griezmann; Mbappé, Giroud. C.T.: Didier Deschamps.

Olanda (3-4-3): Cillessen; De Ligt, Van Dijk, Blind; Janmaat, Strootman, Wijnaldum, Van Aanholt; Kluivert, Depay, Babel. C.T.: Ronald Koeman.

Probabili formazioni Ucraina Slovacchia

Ucraina (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Rakitsikiy, Krivstov, Matvienko; Stepanenko, Malinovskyi; Yarmolenko, Marlos, Konolplyanka; Yaremchuk. C.T.: Andriy Schevchenko

Slovacchia (4-2-3-1): Kozacik; Hubocan, Skrtel, Skriniar, Mazan; Kucka, Lobotka; Rusnak, Hamsik, Weiss; Nemec. C.T.: Jan Kozak