Nations League | Aggiornamento sulle condizioni di Shaw

Il terzino del Manchester Uniter, Luke Shaw, durante la gara di Nations League, tra Inghilterra e Spagna, è uscito anzitempo dal terreno di gioco a causa di un violento scontro con Carvajal. Al 47′ minuto il difensore inglese è rimasto privo di sensi, ma grazie al tempestivo intervento dei medici della nazionale è stato in grado di riprendere conoscenza.

Grande spavento per tutti. Al termine della gara vinta per 2 a 1 dalla squadra di Luis Henrique, il c.t. dell’Inghilterra, Southgate, ha parlato delle condizioni di Shaw: “In questo momento è seduto nello spogliatoio, sta parlando con i compagni ed è una cosa confortevole. Tra stanotte e domani continueremo a valutare le sue condizioni”. A tranquillizzare l’ambiente ci ha pensato anche la FA: “Luke è sveglio e vigile: è stato visitato dal nostro staff medico ed è stato sottoposto a radiografia, trascorrerà la notte in ospedale e verrà monitorato per ulteriori aggiornamenti”.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼

— Luke Shaw (@LukeShaw23) September 8, 2018