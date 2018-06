(Mercato Inter) Nagatomo lascia l’Inter

(Mercato Inter) E’ giunta al termine l’esperienza di Yuto Nagatomo all’Inter. Da oggi il giapponese è un giocatore del Galatasaray. La società, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver trovato un accordo con il club turco e saluta cos’ il terzino: ”Dopo 8 stagioni, 213 presenze e 13 gol con i colori nerazzurri, il difensore giapponese si prepara a vivere una nuova avventura in Turchia; a lui il ringraziamento da parte di tutto il club per gli anni trascorsi insieme e il più sincero in bocca al lupo per le future sfide professionali”.

L’Inter percepisce dalla cessione 2,5 milioni di euro. Nagatomo ha firmato invece un contratto che lo legherà al club turco per le prossime due stagioni.

I saluti di Nagatomo

Poco fa Yuto ha scritto un post dedicato ai compagni di squadra: “Grazie a voi e a tutte le persone che hanno lavorato con me all’Inter. Vi porterò sempre nel mio cuore. Sempre forza Inter. Yuto”.

Un altro post invece il ragazzo ha voluto dedicarlo ai tifosi: “A tutti i tifosi dell’Inter grazie di cuore per l’affetto che mi avete sempre dimostrato in questi anni. E’ stato un grande orgoglio vestire la maglia nerazzurra, emozioni che non dimenticherò mai”.

Yuto era arrivato all’Inter nel 2011, dopo essersi messo in mostra l’anno prima nel Cesena. Da allora il ragazzo ha collezionato ben 170 presenze in campionato con la maglia nerazzurra con 9 gol. Nello scorso mercato invernale il giapponese è passato in prestito al Galatasaray, con cui ha vinto lo scudetto turco. E ‘nazionale giapponese dal 2010 e con la sua rappresentativa ha partecipato ai mondiali russi attualmente in svolgimento.

I tifosi dell’Inter lo hanno talvolta contestato ma è sempre stato riconosciuto il suo impegno totale ed il suo grande attaccamento alla maglia. Per questo Yuto Nagatomo lascerà in tutti i tifosi un ricordo comunque positivo. Buona fortuna Yuto.