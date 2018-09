Napoli, tegola per Ancelotti: il difensore rischia sei mesi di stop

Brutte notizie per il Napoli, il difensore è finito ko durante l’amichevole, il rischio concreto è uno stop di sei mesi

Il Napoli di Carlo Ancelotti è alle prese con l’infortunio subito da Vlad Chiriches. Il difensore della Romania ha dovuto abbandonare il terreno di gioco durante il match giocato venerdì contro il Montenegro.

La partita di Chiriches è durata circa mezz’ora, poi l’infortunio al ginocchio sinistro. La società partenopea ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito. “Vlad Chiriches, che ieri è uscito dopo mezzora nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, sarà visitato lunedì mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro sarà accompagnato dal Responsabile dello staff medico del Napoli, Dottor Alfonso De Nicola”, questa la nota del club.

Sei mesi di stop

L’infortunio di Chiriches sembra molto grave. Le ultime indiscrezioni parlano della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Obbligatoria l’operazione e circa sei mesi di stop per il difensore del Napoli.

Un duro colpo per Ancelotti, che resta con quattro difensori centrali: i titolari Albiol e Koulibaly e le riserve Maksimovic e Luperto. Con i partenopei impegnati in campionato, Champions League e coppa Italia e con un calendario molto fitto, la società potrebbe prendere in considerazione il mercato degli svincolati. Se così non fosse, non solo Maksimovic, ma anche Sebastiano Luperto, giovane difensore del Napoli, potrebbe essere preso in considerazione da Ancelotti, fino al rientro di Chiriches.