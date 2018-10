Napoli news, due tegole per Ancelotti: i calciatori non convocati

Napoli: brutta notizia

Il Napoli non avrà a disposizione Lorenzo Insigne ed Ounas per il match contro l’Udinese in Friuli. Lo ha riportato il tecnico Carlo Ancelotti in conferenza stampa che ha, inoltre, escluso anche il terzino Sebastiano Luperto. I calciatori resteranno a riposo e recupereranno per il big match di Champions contro il Psg. Il Napoli vorrà dare comunque continuità e cercherà la vittoria contro la squadra friulana.

Carlo Ancelotti ha rassicurato i tifosi sulle condizione di Insigne confermando che trattasi di un affaticamento e che non c’è nulla di preoccupante. Il ragazzo ha giocato tanto e deve riposare. Lorenzo Insigne ha giocato entrambe le partite con la nazionale italiana contro Ucraina e Polonia.Ci sarà spazio dunque per Milik e Dries Mertens in attacco.