Napoli, Inter e Lazio un mercato intrecciato, i dettagli

La priorità in questo momento per la Lazio è quella di sfoltire la rosa.

Per Inzaghi l’ideale sarebbe lavorare con una rosa di 25/27 giocatori al massimo, giovani compresi.

Per questo motivo il ds Tare è al lavoro per sfoltire il più possibile e cercare di non creare quel sovraffollamento che spesso ha generato più malumori che utilità all’allenatore biancoceleste.

Per questo, al momento, non trova conforto la possibilità di aprire all’Inter per Joao Mario.

Al contrario a centrocampo ci sono da piazzare Lombardi, Filippini, Minala e Di Gennaro. In dubbio anche la permanenza di Sprocati e dei due giovani portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordao, entrambi arrivati lo scorso anno e utilizzati solo dalla Primavera retrocessa a fine campionato.

La smentita di Alfredo Pedullà per l’affare Joao Mario alla Lazio

«Il calciatore non è assolutamente un obiettivo della Lazio e non ci sono stati mai contatti tra le parti.

L’Inter lo valuta 30-35 milioni di euro e ha un ingaggio importante.

C’è sempre il Leicester City su Joao Mario, ma deve accontentare le richieste economiche dei neroazzurri»

Non solo Joao Mario, altri intrecci spuntano sui terzini

L’Inter ha preso Vrsaljko, ma non molla Darmian , sul quale ha gli occhi puntati il Napoli, perché Spalletti pensa di utilizzare Asamoah a centrocampo.

L’italiano del Manchester United interessa anche al Napoli, altrimenti pronto a virare sul franco-marocchino Malcuit del Lille (cercato pure dal Southampton) dopo non aver chiuso per l’austriaco Lainer (Salisburgo).

Quest’ultimo è entrato nel mirino della Lazio, in alternativa a Lazzari (Spal) per il dopo Basta, dato in partenza.