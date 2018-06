Napoli, Ancelotti tenta il grande colpo ma cambia le gerarchie

Mercato a rilento

Il Napoli, dopo aver sistemato la porta con gli arrivi di Karnezis e Meret, tenta il grande colpo in attacco.Carlo Ancelotti necessita di una vera e propria punta ed il solo Arkadius Milik non garantisce un intero campionato.

Dries Mertens non è un centravanti e per questo motivo, l’allenatore ex Real starebbe puntando tutto su Karim Benzema. I due si conoscono benissimo ma il francese ha un ingaggio elevatissimo per gli standard di Aurelio De Laurentiis. Un calciatore come lui è indispensabile per le ambizioni dei partenopei, considerata la profonda esperienza europea e le tante Champions presenti nel suo palmares,

Cambio gerarchico

Il nuovo tecnico del Napoli, secondo Mediaset Premium, punterebbe su Lorenzo Insigne ma lo riterrebbe ancora acerbo per la ribalta europea. Ecco perchè starebbe pensando di riportare nel ruolo di esterno Dries Mertens.

Un cambio di posizione toccherà anche a Marek Hamsik che dovrebbe essere impiegato da mediano e da playmaker per le ottime qualità di palleggio. Lo slovacco prenderebbe il posto di Jorginho oramai destinato al Manchester City.

Fonte tuttosport e Mediaset Premium