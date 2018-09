Napoli, Ancelotti nel caos totale: l’aiuto arriva addirittura da Sarri

Napoli un momento difficile

Il Napoli è al secondo posto, dopo la Juventus, nel campionato di Serie A ma la situazione attuale è tutt’altro che serena. La squadra evidenzia limiti nel gioco e, con l’addio di Maurizio Sarri, sembra aver perso quella manovra spettacolare che la distingueva dalle altre squadre. L’inizio della stagione ha fatto ben sperare, in particolar modo, osservando la bella vittoria contro il Milan raggiunta soprattutto grazie all’esperienza di Carlo Ancelotti.

Il tecnico, ex Chelsea, ha però subito una pesante sconfitta contro la Sampdoria a causa del troppo turn-over scelto dal primo minuto. Anche l’esordio in Champions è stato deludente, soltanto uno 0-0 contro l’abbordabile Stella Rossa. Un pareggio che può condannare i partenopei, in un girone di ferro che vede squadre come Liverpool e Psg.

Smarrimento

Carlo Ancelotti ha fatto capire di voler contare su tutto l’organico e di pensare soprattutto a concretizzare in zona gol. Ci sono dei limiti quando si cambiano gli interpreti. Mertens è smarrito e non è lo stesso calciatore degli scorsi anni. Lorenzo Insigne, contro i serbi, ha interpretato almeno tre ruoli tra attaccante, esterno di sinistra e trequartista ma il problema vero e proprio arriva dal centrocampo. Marek Hamsik da playmaker non garantisce affidabilità e l’assenza di Jorginho inizia a farsi sentire. Le imbucate per Milik sono rare ed il gioco dei campani difficilmente riesce a trovare sbocchi pericolosi.

L’aiuto che non ti aspetti

Gli aiuti per il Napoli potrebbero arrivare presto e, neanche a dirlo, sarebbe addirittura Maurizio Sarri a mandare un calciatore fondamentale per Milik e compagni. In uscita dal Chelsea, infatti, ci sarebbe Alvaro Morata. Il tecnico toscano, da qualche gara, preferisce Olivier Giroud e lo spagnolo sarebbe vicino all’addio. Il West Ham si è fatto già sotto ma Aurelio De Laurentiis farebbe sul serio per riportare in Italia l’attaccante ideale per risolvere i problemi di Carlo Ancelotti. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.