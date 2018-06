Ormai si entra nel vivo e Carlo Ancelotti ha assunto i pieni poteri nel Napoli.

Dopo essere rientrato da Mosca, il nuovo allenatore azzurro ha messo mano all’organizzazione della squadra, prima ascoltando i report del figlio Davide di ritorno dal sopralluogo al ritiro di Dimaro.

Poi andando di persona a Londra per sentire dirigenti di altri club interessati a qualche elemento in rosa e calciatori potenzialmente da Napoli.

In questa settimana che sta per cominciare, saranno messe a punto tutte le operazioni, in entrata ed in uscita.

A cominciare dalla cessione di Jorginho al Manchester City. Sta andando per le lunghe a causa della distanza tra domanda e offerta, tanto che adesso si è arrivati ad una distanza di non più di 2 milioni.

Le cifre

Alla fine si chiuderà a 50 cash, soldi che DeLaurentiis utilizzerà per prendere dall’Udinese i due portieri Meret e Karnezis (31 milioni complessivi),

per pagare al Betis Siviglia la clausola rescissoria per Ruiz (30 milioni) e chiudere con il Salisburgo per Lainer (12 milioni).

Già così la squadra sarebbe fatta e non servirebbe più l’altro centrale di centrocampo, perché mercoledì Hamsik scioglierà le sue riserve.

Hamsik e le possibilità per il futuro

Esiste ancora un 10 per cento di possibilità che vada in Cina ed è probabile che giovedì possa diramare un comunicato con il quale annunci di voler proseguire con il Napoli. Forse in un ruolo diverso da quello interpretato finora.

Ancelotti lo vede nei due centrali di centrocampo, all’interno del modulo 4-2-3- 1, funzione che Hamsik già svolge anche nella sua nazionale slovacca.

L’unico regalo che Ancelotti ha chiesto a De Laurentiis è un 31enne di grande esperienza. L’immaginazione porta verso tre nomi:

David Luiz, Vidal e Benzema. Soprattutto quest’ultimo è il desiderio segreto di Ancelotti, che proverebbe a convincerlo, spiegandogli che a Napoli ritroverebbe la gioia di giocare a pallone, dopo aver vissuto per tanti anni a Madrid nell’ombra di Cristiano Ronaldo.

Ancelotti e la seconda ipotesi

Servirebbe un bel passo indietro da parte del centravanti francese ed uno lungo in avanti da parte del Napoli. Questa seconda ipotesi sarebbe meno praticabile, perché nel club vige la regola dell’equilibrio (anche nei guadagni) all’interno dello spogliatoio.

Però Ancelotti insisterà ancora, spiegando a De Laurentiis che vede benissimo Mertens nel suo ruolo naturale di esterno, mentre Inglese è ancora inesperto per i grandi palcoscenici della Champions.

Domani apre ufficialmente il mercato e dal 9 luglio la squadra si radunerà a Dimaro. Koulibaly, Milik e Zielinski, per le repentine eliminazioni di Senegal e Polonia, accorceranno i tempi di rientro nel gruppo dei calciatori ritenuti fondamentali per il nuovo progetto tecnico.

Ancelotti tra l’altro ha assistito dal vivo, prima di lasciare la Russia, al match che ha messo di fronte i tre moschettieri azzurri, che poi hanno lasciato loro malgrado la manifestazione.

Ghoulam ecco i dettagli

E’, invece, avvolto nel mistero il ritorno di Ghoulam. Il franco-algerino è da 10 giorni a Miami, dove sta mettendo a punto la preparazione post infortunio insieme ad un personal molto esperto.

Ma Ghoulam si è dovuto fermare nuovamente, per aver avvertito una fitta alla rotula che si era fratturato lo scorso 8 febbraio in allenamento.

Ieri si è sottoposto ad una indagine strumentale, una radiografica, poi inviata via mail alla clinica Villa Stuart: oggi si conoscerà l’esito del nuovo problema alla rotula, ancora sottoposta a cerchiaggio per permetterne un solido recupero.

Da domani sarà ufficiale anche l’addio di Christian Maggio, dopo 10 anni vissuti intensamente con la maglia del Napoli.

A dispetto del suo desiderio di tornare in veneto, vicino casa, l’esterno destro 36enne vorrebbe continuare a vivere in Campania, dove anche la moglie si è trovata benissimo.

L’opportunità gliela darà il Benevento, in B, con il ds Pasquale Foggia che gli ha proposto un biennale. In uscita anche Luigi Sepe, direzione Parma