(Napoli) Albiol conferma fino al 2021, intanto De Laurentiis dice no al brasiliano

Conferme per il Napoli, Albiol resterà in azzurro fino al 2021

Il Mattino conferma che Albiol ha dato una risposta positiva al Napoli, il giocatore infatti è pronto a rinnovare fino al 2021.

Altro che partenza, altro che addio. Raul Albiol non lascia, ma aggiunge un anno di contratto all’accordo che lo lega a questo Napoli.

Sempre più leader, lo spagnolo sarebbe pronto a legarsi nuovamente ai colori azzurri. Secondo quanto riportato dal Mattino, infatti, nell’agenda di Giuntoli il rinnovo per l’ex Real che allungherebbe così la scadenza del suo contratto dal 2020 al 2021 eliminando la clausola rescissoria da 6 milioni.

Falsa pista dell’addio

Falsa, quindi, la pista che l’avrebbe voluto lontano da Napoli il prossimo anno. Valencia e Villarreal l’avrebbero portato in Spagna volentieri, ma Ancelotti ed il club azzurro hanno avuto la meglio. La telefonata dell’allenatore emiliano è stata il primo mattoncino verso la permanenza di Albiol, pronto a ricostruire con Koulibaly la coppia difensiva che tanto ha fatto bene negli ultimi anni.

De Laurentiis dice no al Brasiliano Rafinha

Sei mesi all’Inter per mettersi in mostra, poi la ricerca di una nuova destinazione. Il futuro di Rafinha è ancora sconosciuto ma il centrocampista del Barcellona di certo non resterà blaugrana il prossimo anno.

Dopo il semestre a Milano, il calciatore sperava che l’Inter potesse riconfermarlo, ma i nerazzurri sembrano avere altre priorità in questa prima fase di mercato.

Rafinha chiama il Napoli, De Laurentiis dice no

Ecco perché entra in scena il Napoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’agente del calciatore lo ha proposto anche agli azzurri. Un affare semplice, con Rafinha che sembrava anche apprezzare la destinazione azzurra.

Ma che, pare, non si farà. Per volontà dello stesso De Laurentiis, infatti, il club azzurro ha detto no al brasiliano, confermando che il mercato del club si muoverà su altri obiettivi nelle prossime settimane e che non è Rafinha il calciatore nel mirino della squadra di Ancelotti.