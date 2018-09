Nainggolan: “Voglio vincere all’Inter. Ho dormito con Spalletti, andò così…”

Il Ninja parla a 360°

Lunga intervista a Sky per Radja Nainggolan, arrivato all’Inter in estate per la gioia di Luciano Spalletti e dei tifosi nerazzurri.

Queste le sue parole: “Voglio vincere dei trofei. Ho sempre dato tutto me stesso in campo, ora è arrivato il momento giusto di vincere qualcosa. Comunque ora voliamo bassi: meglio non dire niente e vedremo a fine stagione dove saremo.

Sto mettendo tutto me stesso in questa nuova avventura: sicuramente devo ancora migliorare perché, avendo saltato la preparazione, ci metterò un po’ di più ad arrivare al top, anche se non sono preoccupato per questo”.

Spalletti lo ha voluto fortemente in nerazzurro

Il centrocampista nerazzurro continua: "Qui all'Inter mi sono trovato subito a mio agio, sono stato accolto molto bene in questa società. Sono contento di essere qui e spero di togliermi delle soddisfazioni. Quest'anno il nostro obiettivo primario è di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, non siamo partiti al meglio ma le ultime due vittorie ci hanno rimesso in carreggiata.

Speriamo di continuare così, il cammino è lungo ma abbiamo vinto due gare importanti e dobbiamo andare avanti in questo modo. Ci sono tante aspettative su di noi ma abbiamo già dimostrato di essere in grado di vincere partite complicate: siamo una squadra forte”.

L’inchino di Bologna

Nainggolan è già il simbolo dell’Inter, con la rete a Bologna decisiva per il successo, condita con un’esultanza e inchino ai tifosi: “È nato così, sul momento: volevo soltanto presentarmi ai tifosi interisti dopo aver saltato le prime due gare. Sono sempre contento quando segno, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra”.

“Io penso a giocare e a far bene in campo, questo è quello che mi interessa di più. Qui a Milano ho trovato tanto entusiasmo, soprattutto per il ritorno in Champions League: è fantastico giocare con San Siro pieno, noi ce la metteremo tutta per vincere ogni partita e speriamo di ottenere risultati importanti tutti insieme”.

Spalletti e le notti insieme

All’Inter, il belga ha ritrovato Luciano Spalletti dopo l’esperienza a Roma, come detto è stato proprio il tecnico a volerlo a tutti i costi in nerazzurro. “Con lui mi sono sempre trovato molto bene, abbiamo ottenuto risultati importanti assieme.

Spero di togliermi tante soddisfazioni anche qui all’Inter, una società che mi ha fortemente voluto: sono felice di essere qui e sono concentrato al massimo. “Faccio sempre il tifo per i miei ex compagni perché ho buoni rapporti con loro, ma adesso sono all’Inter e faccio di tutto per fare bene qui. Se io e Spalletti dormivamo davvero insieme a Trigoria? Sì, dovevo dormirci tre notti e lui è rimasto una”.