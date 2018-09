Nainggolan straripante ad Appiano: 3 assist. Partitella-spettacolo

Appiano Gentile: Nainggolan in splendida forma

Ottime notizie da Appiano Gentile, dove continuano gli allenamenti per i nerazzurri non impegnati nelle rispettive Nazionali. Nella partitella odierna, è apparso in grande spolvero Radja Nainggolan, autore di 3 assist. Il Ninja ha portato al gol due volte Salcedo e poi Candreva. La partitella è terminata 4-0, con primo gol di D’Ambrosio e a seguire quelli citati.

Entusiasmo e spettacolo

Al Centro Sportivo Suning spettacolo ed entusiasmo anche in un venerdì tranquillo, che non precede alcuna gara di campionato. I tifosi, in attesa della ripresa della Serie A, possono quindi bearsi dei gol “in famiglia” e sperare che tra una settimana si veda la stessa prestazione in campo. Specialmente da Nainggolan, da cui ci si aspetta sempre tanto.