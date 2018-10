Nainggolan si scaglia contro un tifoso rossonero su Instagram

Nainggolan non perdona Biglia e discute su Instagram con un tifoso rossonero.

Doveva essere il suo primo derby in nerazzurro ma per Raja Nainggolan Inter-Milan è durato soltanto 30 minuti. Il centrocampista ex Roma, infatti, è uscito a causa di un infortunio dopo uno scontro di gioco con Biglia. Una fallo, quello del giocatore rossonero, che non è piaciuto ai tanti tifosi nerazzurri. Nainggolan salterà sicuramente la gara con il Barcellona di Champions League mercoledì sera.

Ieri sera Nainggolan ha postato un messaggio su Instagram dove parlava delle minacce ricevute dai tifosi rossoneri, arrabbiati per aver perso contro i cugini nerazzurri. Oggi, nel primo pomeriggio, il belga ha avuto uno scontro sul noto social con un tifoso rossonero per il fallo di Biglia.“Fai ridere, parliamo della sua scivolata? Per cosa l’ha fatta? Per prendere la palla? Che non ci sarebbe mai arrivato. Ma che ne sapete di calcio” ha tuonato Raja. con tanto di risposta del tifoso “Guarda che lui il piede l’ha tolto, non è venuto a far fallo, se no avrebbe allungato il piede per farti male”. Nainggolan sempre più protagonista non solo in campo.