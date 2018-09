Nainggolan secondo dietro Cristante: la classifica che applaude l’Inter

Loading...

Radja Nainggolan il miglior acquisto dell’Inter. Lo dice una speciale classifica del CIES. L’osservatorio sul calcio dà ragione ad Ausilio e compagnia.

L’Inter scenderà in campo il prossimo sabato 15 settembre contro il Parma. Dopo la sosta, si torna a pensare alla Serie A. Anzi, non ancora. Riportiamo, in questo senso, l’ultimo rapporto settimanale diramato dal CIES, l’osservatorio sul calcio, sui trasferimenti estivi in ambito internazionale

Nainggolan al sesto posto per rapporto qualità/prezzo. La speciale classifica che premia l’Inter.

Radja Nainggolan, secondo il CIES, risulta essere il sesto giocatore più redditizio nel rapporto qualità/prezzo. A conti fatti, dunque, i 40 milioni spesi per il belga sono stati spesi bene. In questa speciale graduatoria trionfa il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois. Il colpo più conveniente.

Davanti a Nainggolan solo un altro interprete del nostro campionato, Bryan Cristante. Tra le operazioni peggiori figura, invece, Cancelo. Tutto sommato, la società Inter sembra aver lavorato bene. Stando almeno alle cifre e ai rapporti.