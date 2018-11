Nainggolan recuperato. Ma la sua assenza è stata un bene per l’Inter

Nainggolan torna tra i convocati e giocherà martedì. Il suo infortunio potrebbe essere stato un bene

Sembra ormai tutto pronto per il ritorno in campo di Radja Nainggolan, ormai recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. Il belga si era infortunato nel derby in seguito ad uno scontro con Biglia, e ora è stato convocato per il match contro il Genoa. Spalletti ha dichiarato che il trequartista potrebbe giocare per circa mezzora, ma con ogni probabilità verrà risparmiato per la gara i martedì contro il Barcellona.

La Gazzetta dello Sport ha puntato i riflettori su una particolare riflessione. L’infortunio del belga potrebbe infatti aver avuto un risvolto positivo per la squadra. “Paradossalmente l’assenza di Nainggolan ha permesso a Spalletti di pungolare l’orgoglio di altri giocatori e di avere risposte importanti da altri giocatori.” Così scrive la rosea, che sottolinea come il tecnico dell’Inter sia riuscito decisamente a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo l’infortunio del suo pupillo. Basti pensare alle prestazioni di Borja Velero e di Joao Mario.

La probabile

La Gazzetta dello Sport poi ha ipotizzato quella che potrebbe essere la formazione che scenderà in campo questo pomeriggio contro il Genoa. Dopo la buona prestazione contro la Lazio ci sarà con ogni probabilità ancora spazio per Joao Mario. I due esterni di attacco saranno Perisic e Candreva, che agiranno alle spalle di Lautaro Martinez. L’argentino concederà un pò di respiro al suo connazionale Mauro Icardi, che dovrà vedersela martedì con i difensore blaugrana.

Senza dubbio a centrocampo Gagliardini agirà al fianco di Brozovic, con Vecino che rifiaterà in panchina. In difesa si potrebbe rivedere Dalbert, con De Vrij che tornerà a fare coppia con Skriniar dopo aver saltato la gara contro la Lazio.