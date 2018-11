Nainggolan out a Roma: l’ex giallorosso vuole recuperare per la Juve (GdS)

GdS – Nainggolan ancora ko: ecco la situazione. Il belga punta Juve e Psv

Un problema, quello alla caviglia sinistra (toccata duro nel derby da Biglia ormai 40 giorni fa), che ha causato un affaticamento al polpaccio. Questo il motivo per il quale Radja Nainggolan è uscito prima della fine del primo tempo a Londra e sarà costretto a saltare il ritorno a Roma contro la sua ex squadra. Non c’è pace e non c’è verso di trovare una condizione fisica accettabile – conferma la Gazzetta dello Sport -. Di sicuro c’è che né durante la partita con il Frosinone di sabato scorso e neppure nei giorni antecedenti la sfida di Londra il belga aveva mostrato segni di sofferenza alla caviglia.

L’arto è guarito, lo staff medico l’ha riconsegnato a Spalletti pronto per essere utilizzato, per quanto la caviglia sia sempre soggetta a traumi e dunque a rischio ricaduta. Allo studio, allora, è piuttosto un altro fatto: il giocatore poggia male il piede a terra, riflesso condizionato di una mancanza di sicurezza figlia del vecchio infortunio. E la cosa, con l’antipatica partecipazione di un terreno di Wembley molto duro specie in zona centrale, ha provocato anche il guaio muscolare. Ora il belga prova a recuperare per la Juventus e per il Psv. Resta poi il nodo della condizione fisica generale, che si riacquista solo giocando. Il punto è che probabilmente a Nainggolan sarebbe servito un periodo di stop maggiore dopo il k.o. del derby. E forse necessaria sarebbe stata la capacità di imporsi sulla voglia di Nainggolan di esserci sempre, andando oltre la soglia del dolore. A Roma aveva abituato tutti a giocare partite in condizioni fisiche precarie. Magari, con l’avanzare degli anni, forse è bene prendersi più tempo di recupero e gestire il post infortunio con calma, piuttosto che forzare i rientri.