Nainggolan, obiettivo Barcellona: intanto spunta la clamorosa richiesta (CdS)

Nainggolan punta il Barcellona

Ha saltato la gara al Camp Nou, ma contro il Barcellona a San Siro vuole esserci. Stiamo parlando, ovviamente, di Radja Nainggolan. L’ex centrocampista della Roma è alle prese con un problema alla caviglia destra, malmenata dal milanista Biglia nel derby poi vinto dai nerazzurri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, per l’infortunio capitato a Radja, servono almeno 3 settimane di stop.

Come tempistiche non ci siamo, ma il belga è un combattente è sta lavorando tantissimo per essere a disposizione di mister Spalletti. Oggi è previsto giorno di riposo per la squadra, ma non per lui che ha scelto di rimanere alla Pinetina per svolgere le terapie necessarie per accelerare il suo recupero.

La sua assenza al Camp Nou si è vista: l’Inter, nonostante una prestazione tutto sommato discreta, ha peccato in personalità. Mancava quindi una figura che trascinasse la squadra verso il pareggio, quando i blaugrana hanno abbassato la guardia.

La clamorosa richiesta

Nainggolan è un combattente, questa è cosa nota a tutti. Nessuno però si sarebbe aspettato un gesto del genere: l’ex Roma, secondo il Corriere dello Sport, ha chiesto allo staff medico nerazzurro di essere a disposizione per la trasferta di Roma contro la Lazio, che si disputerà lunedì 29 ottobre.

La risposta è stata assolutamente negativa perché, come detto in precedenza, per smaltire un infortunio del genere servono tre settimane. Quindi sarebbe già tanto farlo recuperare per la sfida contro il Barcellona del 6 novembre. Lo staff medico nerazzurro però tenterà di metterlo a disposizione di Spalletti per la sfida del 3 novembre contro il Genoa.