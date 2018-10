Nainggolan intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Radja Nainggolan è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua carriera alla Roma e di quella che verrà in nerazzurro. Molto significativo il passaggio riguardante la presidenza attuale dell’Inter rapportata con quella giallorossa. Zhang mantiene costantemente i rapporti con la propria squadra.

Sul rapporto con la Juventus

“Gli juventini dicono: parla male di noi perché la Juve non l’ha mai voluto. Ma se loro mi hanno cercato per cinque anni di fila! Io ho sempre detto di no e forse è per quello che ce l’hanno ancora con me”.

Sulla proprietà cinese

“Qui ho trovato una società molto preparata, ci sanno fare, sono tutti presenti. Steven Zhang è sempre qua. A Roma il presidente viene una volta all’anno… e io penso che una persona dovrebbe essere presente alla guida di una sua azienda. Sarebbe importante anche per i tifosi: ogni anno cambiano 3­4 giocatori importanti. Magari se ci fosse il presidente potrebbe spiegare meglio il perché di alcune scelte”.

Fonte: Gazzetta dello Sport

