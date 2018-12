Nainggolan fuori anche contro l’Empoli? Oggi il belga…

Radja Nainggolan non sarà convocato nella sfida che l’Inter disputerà mercoledì a San Siro contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset però, il belga potrebbe saltare anche la trasferta di Empoli: la società è furiosa per il suo comportamento fuori dal campo. Oltre alla sospensione nella gara contro i partenopei e alla multa da 35.000€ il club potrebbe lasciarlo dunque a casa anche nell’ultima sfida del 2018.

Nel frattempo, Sky Sport riporta che oggi l’ex Roma, dopo essersi presentato alla Pinetina in anticipo per l’allenamento del giorno, è stato tra gli ultimi ad uscire dal centro sportivo di Appiano Gentile. Il Ninja si è intrattenuto più o meno con tutti i sostenitori, concedendosi per selfie e anche per qualche battuta, in un clima di sostanziale serenità. Nainggolan, al di là del dispiacere per non poter essere disponibile col Napoli, pare aver capito la portata del provvedimento preso dalla società.